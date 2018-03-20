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Один из руководителей Facebook уйдет из-за вопросов безопасности

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Руководитель направления информационной безопасности Facebook Алекс Стамос покинет свой пост в августе, сообщила во вторник The New York Times.

Управление Facebook не пришло к единогласному решению, должна ли компания раскрывать информацию о попытках вмешательства государств в работу социальной сети и злоупотреблении ее возможностями. Стамос выступал за раскрытие большой части таких сведений. Кроме того, он планировал реорганизацию своего подразделения, чтобы эффективнее противостоять злоупотреблениям. Он хотел покинуть компанию в ближайшее время, но руководство уговорило его отработать еще полгода, чтобы передать дела преемнику.

Facebook переживает скандалы, связанные с предполагаемым вмешательством России в американские выборы - президентские 2016 года и промежуточные парламентские этого года. На прошлой неделе компания заблокировала аналитическую службу Cambridge Analytica, которая планировала предвыборные стратегии, в том числе для предвыборной кампании Дональда Трампа. Cambridge Analytica обладала доступом к информации 50 миллионов пользователей. На фоне этих новостей стоимость акций Facebook упала на 7%.

Теги: Facebook
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