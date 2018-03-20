Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3% вслед за нефтью

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник коррекционным ростом на фоне подорожавшей нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2285,09 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1245,1 пункта (+0,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,9%.

Доллар просел до 57,68 руб. (-0,16 рубля).

В лидерах роста выступают акции "РусГидро" (+0,8%), "Мечела" (+0,8% и +0,9% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,7%), Сбербанка (+0,6%), "Распадской" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Россетей" (+0,5%).

Просели бумаги "РусАла" (-1,7%), "Мобильных телесистем" (-0,4%), "Башнефти" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%).

Индексы в США в понедельник упали на 1,4-1,8%, акции Facebook (-6,8%) подешевели максимальными темпами почти за 4 года. Некоторую тревожность на рынке создает предстоящее 20-21 марта заседание Федеральной резервной системы (ФРС): инвесторы ожидают, что американский центробанк поднимет базовую процентную ставку с текущего уровня 1,25-1,5% годовых до 1,5-1,75%.

Кроме того, эксперты полагают, что Федрезерв может занять более агрессивную позицию в плане нормализации кредитно-денежной политики, пишет MarketWatch. Повышение ставок снижает привлекательность рискованных активов, таких как акции.

ФРС опубликует решение по ставке в среду в 21:00 по московскому времени, после чего состоится пресс-конференция нового президента центробанка Джерома Пауэлла.

Facebook оказалась под огнем критики после того, как выяснилось, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 млн граждан, имеющих страницы в социальной сети, и что, возможно, эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году.

Во вторник негативная динамика индексов сохраняется в Азии (Китай и Япония просели на 0,1-0,5%) во главе с бумагами технологических компаний, но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Нефть утром во вторник дорожает, инвесторы оценивают данные по добыче ОПЕК и ждут отчета о запасах топлива в США. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $66,58 за баррель (+0,8% и -0,2% в понедельник), майская цена WTI - $62,7 за баррель (+0,9% и -0,5% накануне).

По сообщению агентства Bloomberg со ссылкой на информированные источники, технический комитет ОПЕК оценил уровень выполнения условий соглашения картеля с партнерами по снижению добычи в феврале в 138%. Внутри 12 стран организации план был перевыполнен на 42%, в странах-партнерах - на 13%.

Между тем Саудовская Аравия отчиталась о росте экспортных поставок дизельного топлива и бензина в январе до исторического максимума.

Также трейдеры ждут данных о запасах топлива в США. Американский институт нефти (API) обнародует свои показатели в ночь со вторника на среду, а официальные данные министерства энергетики США выйдут в среду в 17:30 МСК. Эксперты в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 3,4 млн баррелей.

Ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев не исключает некоторого углубления коррекции вниз по индексу РТС в начале торгов вслед за мировыми фондовыми индексами. На западных фондовых площадках вновь наметилось повышение волатильности, что негативно влияет на активность инвесторов на развивающихся рынках.

Тем не менее, реализация сценария заметного движения вниз выглядит маловероятной, по крайней мере, до выхода комментария ФРС, который может определить ожидания трейдеров в отношение кривой процентных ставок. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое затишье: с позиций технического анализа, вблизи уровня 58 руб. доллар встретил сопротивление, где вероятен период некоторой коррекции-консолидации.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, новостной фон для покупок российских активов немного улучшается: ослабевает накал скандала вокруг отравления Сергея Скрипаля, и возможно, скоро конфликт перестанет давить на рынки. На дневных "свечках" индекса МосБиржи прорисовывается фигура "восходящий треугольник", которая свидетельствует о большой вероятности роста, причем выше достигнутых ранее исторических максимумов.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, аппетит инвесторов к риску снизился на фоне беспокойств на счет мировой торговой войны (эта тема находится в центре внимания на двухдневном саммите "Группы двадцати" в Аргентине).

Инвесторы также проявляют осторожность перед заседанием ФРС США по монетарной политике, которое начинается во вторник. Участники рынка считают, что ФРС в среду повысит ставки. По данным Thomson Reuters, трейдеры с уверенностью ожидают повышения ставок ФРС на 0,25 процентного пункта. Сейчас инвесторы думают, приведет ли улучшение экономических показателей к тому, что число повышений ставок превысит ожидания.

Переговорщики от Великобритании и ЕС в понедельник достигли договоренности, что в течение 21-месячного переходного периода Великобритания будет оставаться внутри европейских экономических структур, чтобы избежать опасного для экономики резкого перехода, когда в марте следующего года Великобритания формально выйдет из состава ЕС. Вступление соглашения в силу, однако, будет зависеть от того, удастся ли Великобритании и ЕС договориться по остальным спорным вопросам до конца этого года. Ожидается, что лидеры ЕС одобрят план переходного периода на саммите в Брюсселе в четверг-пятницу. Это даст зеленый свет для более детальных переговоров по будущим торговым отношениям. Хотя соглашение о переходном периоде не имеет юридической силы, оно имеет очень большое значение для правительства Терезы Мэй, которое ставит целью успокоить представителей бизнеса и смягчить беспокойства касательно Brexit. Главный переговорщик от британской стороны Дэвис Дэвис сказал, что это соглашение позволит компаниям "планировать будущее с уверенностью".

Помимо переговоров по Brexit, в Брюсселе в понедельник также состоялась встреча британского министра иностранных дел Бориса Джонсона и других европейских министров с представителями НАТО, в ходе которой Джонсон призвал проявить солидарность с Великобританией касательно отравления Скрипаля. Но Греция и некоторые другие страны потребовали предоставить больше доказательств вины России, так что европейские министры по результатам встречи сделали относительно слабое заявление, в котором не было призывов к ужесточению антироссийских санкций. Министры выразили "безоговорочную солидарность" с Великобританией, но не стали поддерживать заключение британского следствия, что виновата Россия, а призвали Россию "незамедлительно дать ответы на вопросы Великобритании и мирового сообщества", отмечает Верников.