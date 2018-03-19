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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Борис Джонсон назвал абсурдным отрицание Россией причастности к инциденту со Скрипалем

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Отрицание Россией причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери становится все более абсурдным, считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

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"Российское отрицание (причастности к инциденту со Скрипалем - ИФ) становится все более абсурдным", - заявил он в понедельник в преддверии заседания глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Сначала они говорят, что никогда не производили (химическое вещество, предположительно использовавшееся при отравлении Скрипаля - ИФ) "Новичок", потом они говорят, что производили его, но все его запасы были уничтожены", - сказал Джонсон. "А иной раз они говорят, что производили "Новичок", и все запасы были уничтожены, но некоторые из них таинственным образом оказались в Швеции или Чехии, или Словакии, или США", - добавил глава британского МИД.

"Это классическая российская стратегия - пытаться спрятать иголку правды в стоге лжи", - заявил Джонсон.

Он добавил, что "силу и решимость" европейских союзников Великобритании в вопросе расследования инцидента со Скрипалем можно объяснить тем, что среди них нет стран, "которые за последние годы не пострадали бы от враждебного или подрывного поведения России".

Накануне Джонсон проинформировал, что эксперты ОЗХО прибудут в Великобританию в понедельник для того, чтобы исследовать образцы вещества, использованного при отравлении Скрипаля и его дочери.

Как ожидается, на основании статьи восьмой Конвенции о запрещении химоружия эксперты ОЗХО возьмут собственные образцы. Ими могут стать пробы воздуха из дома Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал, пробы с его автомобиля и биомедицинские пробы, взятые у самих Скрипалей. Также эксперты ОЗХО в понедельник отберут пробы нервно-паралитического газа, от контакта с которым могли пострадать Скрипаль и его дочь, затем их исследуют в международных лабораториях, сообщили в воскресенье в МИД Великобритании. Там пояснили, что "результатов исследований следует ожидать минимум через две недели".

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Теги: Великобритания, Борис Джонсон, Сергей Скрипаль
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