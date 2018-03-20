НПФ Сбербанка и "Будущее" не подтвердили переговоры о продаже НПФ "Будущее"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - НПФ Сбербанка и "Финансовая группа Будущее" не подтвердили сообщение о ведении переговоров по продаже НПФ "Будущее".

Во вторник Forbes сообщил со ссылкой на свои источники, что акционеры НПФ "Будущее" ведут активные переговоры о его продаже пенсионному фонду Сбербанка.

"Мы не ведем никаких переговоров", - сказал "Интерфаксу" Дмитрий Минц, председатель совета директоров ФГ "Будущее", объединяющей пенсионные фонды Бориса Минца.

"У нас нет информации об этой сделке", - сказала "Интерфаксу" глава НПФ Сбербанка Галина Морозова.

Акции НПФ "Будущее" в настоящее время находится в залоге у концерна "Россиум" по кредиту O1 Group Минца, взятому у Московского кредитного банка, сообщил его основной владелец Роман Авдеев в интервью "Коммерсанту", опубликованном во вторник.

Осенью 2016 года перед IPO "Финансовой группы Будущее", объединяющей НПФы Бориса Минца, компания заявляла, что вывела из-под залога МКБ акции трех негосударственных пенсионных фондов: "Будущее", "Уралсиб" и "Телеком-союз". Эти пакеты акций были заложены по кредитным договорам с МКБ. На 31 декабря 2015 года общая сумма задолженности участников ФГ "Будущее" и ее акционера O1 Group перед банком составляла 26,5 млрд рублей.

В начале марта текущего года сообщалось, что рекламный оператор РЖД - Laysa Group - приобретает у O1 Group Бориса Минца пакет в компании, владеющей офисной недвижимостью на $4,34 млрд, с обязательством погасить долг O1 перед МКБ в объеме около 25 млрд рублей.

Под управлением НПФ "Будущее" находится 292 млрд рублей пенсионных накоплений, НПФ Сбербанка - 446 млрд рублей.