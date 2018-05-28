Бизнесмен Борис Минц уехал в Лондон с сыновьями

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Владелец инвестиционной компании O1 Properties Борис Минц вместе с тремя сыновьями уехал в Лондон, сообщили "Ведомости " со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников "Ведомостей", Минц принял решение об отъезде из-за "напряженной ситуации". Сыновья Минца также уехали из России с семьями.

Один из кредиторов O1 Properties рассказал, что компания может перейти во владение кипрской Riverstretch Trading & Investments. Сделка по приобретению может быть закрыта в течение нескольких месяцев.

Борис Минц входит в "кремлевский список" конгресса США. Бизнесмены из этого списка обладают состоянием более $1 миллиарда и могут подвергнуться американским санкциям.