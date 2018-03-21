ЦБ РФ отозвал лицензию у Телекоммерц Банка

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Телекоммерц Банка, говорится в сообщении ЦБ.

"В деятельности АО "Телекоммерц банк" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", - отмечает регулятор.

Кроме того, на протяжении четвертого квартала 2017 года и I квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.

"В конце февраля текущего года банком были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов, констатирует ЦБ.

В банке с 21 марта введена временная администрация.

Телекоммерц банк по итогам 2017 года занимает 442-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным ЦБ на 1 марта, банк занимает 416-е место в банковской системе РФ.