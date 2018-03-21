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Экономика

Amazon обогнал Alphabet и стал второй по капитализации компанией мира

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Amazon.com по итогам торгов во вторник впервые обогнал Alphabet, холдинговую компанию Google, и стал второй по размеру капитализации компанией в мире, сообщает The Financial Times.

Котировки акций Alphabet снизились за день на 0,2%, в то время как бумаги Amazon подорожали на 2,7%.

В результате рыночная стоимость Amazon составляет сейчас $768 млрд против $761 млрд у Alphabet. Apple продолжает занимать первую строчку с капитализацией в $889 млрд.

Владелец Джефф Безос, по версии журнала Forbes, стал самым богатым человеком 2017 года.

Теги: Amazon, Alphabet
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