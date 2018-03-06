В мире

Forbes назвал самых богатых людей мира по итогам 2017 года

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У рейтинга сменился лидер: ранее возглавлявший его Билл Гейтс сместился на вторую строчку

Forbes назвал самых богатых людей мира по итогам 2017 года
Владелец Amazon Джефф Безос
Фото: Reuters

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американский журнал Forbes составил рейтинг самых богатых людей мира по итогам 2017 года, его лидером впервые стал владелец Amazon Джефф Безос.

Журнал оценил состояние Безоса в 112 млрд долларов, он стал первым человеком в истории, перешагнувшим рубеж в 100 млрд долларов. Отмечается, что впервые Безос вошел в тройку самых богатых людей мира только в прошлом году. Своим лидерством он обязан тому, что акции Amazon в 2017 году подорожали почти на 60%, в результате он стал богаче на 39 млрд долларов. Кроме 16% Amazon, Безосу принадлежит аэрокосмическая компания Blue Origin.

На втором месте в рейтинге находится сооснователь Microsoft Билл Гейтс с 90 млрд долларов, ранее занимавший первую строчку, на третьем - инвестор Уоррен Баффет с 84 млрд долларов.

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За ними следует президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, ему и его семье принадлежит 72 млрд долларов - таким образом, он стал самым богатым человеком в Европе. На пятом месте находится глава Facebook Марк Цукерберг с 71 млрд долларов.

Всего первой двадцатке самых богатых людей мира принадлежит $1,2 трлн, или 13% совокупного состояния всех участников рейтинга. В топе оказались две женщины - наследница сети магазинов Wal-Mart Алиса Уолтон ($58,5 млрд) и владелица 33% акций L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс ($42,2 млрд).

Самым богатым из россиян в этом году стал владелец Новолипецкого металлургического комбината (НМЛК) Владимир Лисин, с 19,1 млрд долларов он занимает 57-е место. За ним следуют владелец основного пакета "Северстали" Алексей Мордашов ($18,7 млрд и 60-е место) и глава "Новатэка" Леонид Михельсон ($18 млрд и 64-е место).

Всего в рейтинг в этом году вошли 2 208 миллиардеров из 72 стран и территорий мира, их среднее состояние составляет 4,1 млрд долларов. Больше всего в списке американцев (585 человек), на втором месте материковый Китай с 373 миллиардерами, российское представительство выросло до 102 человек с 96 год назад. В общей сложности участниками рейтинга принадлежит 9,1 трлн долларов.

Теги: Forbes
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