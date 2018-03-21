Суд Башкирии закрыл дело по иску Роснефти к "Системе" на 131,6 млрд руб

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Башкирии в среду удовлетворил заявление "Роснефти", "Башнефти" и Минземимущества Башкирии об отказе от иска к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" на 131,6 млрд рублей, прекратив производство по делу, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Заявление нефтяных компаний об отказе от иска поступило в канцелярию суда 12 марта, после окончательных расчетов АФК по мировому соглашению и уплаты "Башнефти" 100 млрд рублей.

Речь идет о втором иске, поданном НК 7 декабря 2017 года, с требованием к холдингу Владимира Евтушенкова возместить ущерб, возникший, по их мнению, в связи с выплатой дивидендов АФК за 2009-2014 годы. Позднее к иску присоединилась Башкирия.

"Роснефть", "Башнефть" и Башкирия начали судебное разбирательство с "Системой" в мае прошлого года. Первый иск к "Системе" сначала предусматривал взыскание с АФК 106,6 млрд рублей убытков, которые, по мнению истцов, возникли из-за реорганизации "Системой" активов "Башнефти" в 2014 году. Позднее размер претензий был увеличен из-за обесценения рубля к доллару до 170,6 млрд рублей. По ходатайству "Роснефти" на активы "Системы" (пакеты акций - 31,76% МТС, 100% "Медси" и 90,47% "БЭСК") были наложены обеспечительные меры.

В августе прошлого года суд удовлетворил этот иск частично и постановил взыскать с "Системы" 136,3 млрд рублей. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в декабре прошлого года оставил это решение без изменения, отклонив жалобы как "Роснефти" (обжаловала решение удовлетворить требования частично - на сумму 136,3 млрд рублей), так и "Системы", считающей решение необоснованным.

После подачи второго иска НК "Система" в декабре прошлого года выдвинула свои требования, подав встречный иск к "Роснефти" и "Башнефти" о возмещении ущерба в 330,45 млрд рублей, обвинив ответчиков в попытке доведения АФК до банкротства.

Однако сторонам удалось договориться, спустя семь дней после решения апелляции по первому иску в суд первой инстанции было направлено для утверждения мировое соглашение. По соглашению "Система" обязалась до 30 марта 2018 года выплатить "Башнефти" 100 млрд рублей.

Соглашение предусматривало поэтапное перечисление АФК на счета "Башнефти" 100 млрд рублей, по схеме "20+40+40", в том числе, за счет привлеченных средств в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанке.

Часть суммы - 20 млрд рублей - была перечислена в конце 2017 года. Второй транш - в 40 млрд рублей, предоставленных РФПИ под залог 90,47% акций "Башкирской электросетевой компании" и 52,09% ритейлера "Детский мир" - АФК перевела "Башнефти" 27 февраля этого года. Арест с этих пакетов акций был снят судом 19 февраля этого года по ходатайству "Роснефти".

О выплате последнего, третьего транша - в 40 млрд рублей - "Система" сообщила 5 марта. Средства для выплаты предоставил Сбербанк под залог 31,76% акций обыкновенных акций МТС, освобожденных из-под ареста 1 марта.

Согласно мировому соглашению, после выполнения "Системой" всех обязательств, "Роснефть"/"Башнефть" и Башкирия в течение трех рабочих дней подали в Арбитражный суд Башкирии заявления об отказе от второго иска и о полной отмене обеспечительных мер по обоим искам. 19 марта суд удовлетворил ходатайство НК, сняв арест со всех активов АФК.

В свою очередь, "Система" заявила об отказе от встречного иска. Арбитражный суд Москвы удовлетворил это заявление 20 марта, прекратив производство по делу.