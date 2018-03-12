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Экономика Спор "Роснефти" и АФК "Система"

"Роснефть" и "Башнефть" отказались от претензий к "Системе"

Ранее АФК окончательно рассчиталась по мировому соглашению, выплатив 100 млрд рублей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - "Роснефть" и "Башнефть" направили в Арбитражный суд Башкирии заявление об отказе от иска на 131,6 млрд рублей после исполнения АФК всех финансовых обязательств по мировому соглашению - уплате "Башнефти" 100 млрд рублей.

Согласно данным картотеке арбитражных дел, соответствующее заявление НК подали 12 марта. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Иск к АФК нефтяные компании подали 7 декабря 2017 года, требуя от холдинга Владимира Евтушенкова возместить ущерб, возникший, по их мнению, в связи с выплатой дивидендов АФК за 2009-2014 годы.

В рамках обеспечительных мер по иску был арестован ряд активов "Системы", в том числе 52,09% акций ПАО "Детский мир" , 90,5% АО агрохолдинг "Степь", 71,87% ПАО "МТС-Банк".

Этот иск стал вторым в судебной тяжбе компаний, начавшейся в середине мая прошлого года.

На первом круге судебного процесса "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия подали иск к "Системе", который первоначально предусматривал взыскание с АФК 106,6 млрд рублей убытков, которые, по мнению истцов, возникли из-за реорганизации "Системой" активов "Башнефти" в 2014 году. Позднее размер претензий был увеличен из-за обесценения рубля к доллару до 170,6 млрд рублей. По ходатайству "Роснефти" на активы "Системы" (пакеты акций - 31,76% МТС, 100% "Медси" и 90,47% "БЭСК") были наложены обеспечительные меры.

В августе прошлого года суд удовлетворил этот иск частично и постановил взыскать с "Системы" 136,3 млрд рублей. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в декабре прошлого года оставил это решение без изменения, отклонив жалобы как "Роснефти" (обжаловала решение удовлетворить требования частично - на сумму 136,3 млрд рублей), так и "Системы", считающей решение необоснованным.

После подачи второго иска НК "Система" в декабре прошлого года выдвинула свои требования, подав встречный иск к "Роснефти" и "Башнефти" о возмещении ущерба в 330,45 млрд рублей, обвинив ответчиков в попытке доведения АФК до банкротства.

Однако сторонам удалось договориться, спустя 7 дней после решения апелляции по первому иску в суд первой инстанции было направлено для утверждения мировое соглашение. По соглашению "Система" обязалась до 30 марта 2018 года выплатить "Башнефти" 100 млрд рублей.

Соглашение предусматривало поэтапное перечисление АФК на счета "Башнефти" 100 млрд рублей, по схеме "20+40+40", в том числе, за счет привлеченных средств в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанке.

Теги: Роснефть, Система, Башнефть
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