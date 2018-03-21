"Роснефть" с Eni завершили бурение первой скважины в Черном море и продолжат поиск

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "Роснефть" завершила бурение первой сверхглубоководной поисково-оценочной скважины Мария-1 на лицензионном участке Западно-Черноморская площадь на шельфе Черного моря, говорится в сообщении компании.

Глубина моря в точке бурения 2109 м. Фактическая глубина скважины составила 5265 м. "В результате работ обнаружена уникальная карбонатная структура мощностью более 300 метров, представляющая собой трещиноватый коллектор, который с высокой вероятностью содержит углеводороды", - уточняется в пресс-релизе.

"Полученные результаты внушают уверенность в открытии крупных нефтегазовых месторождений в российской акватории Черного моря. Компания планирует провести тщательную геологическую обработку полученных материалов и продолжить поисково-разведочные работы на лицензионных участках", - сообщает "Роснефть".

Проект по бурению первой поисковой скважины на Западно-Черноморской площади реализуется совместно с Eni - стратегическим партнером "Роснефти". В рамках подготовки к бурению была выполнена сейсморазведка в объеме более 4 тыс. погонных километров методом 2D и более 3 тыс. кв. км методом 3D, завершены комплексные инженерно-геологические исследования.

Проект геологоразведки на лицензионном участке Западно-Черноморская площадь реализуется совместным предприятием НК "Роснефть" и Eni (доля "Роснефти" - 66,67%, Eni - 33,33%). Перспективные ресурсы участка оцениваются в 576 млн тонн нефти.