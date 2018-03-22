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Нефть Brent приблизилась к цене в $70 за баррель

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок, подскочившие накануне до максимальных отметок с начала января, слабо меняются в ходе утренних торгов в четверг.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 по московскому времени в четверг выросла на $0,07 (0,1%) - до $69,54 за баррель. В среду контракты подскочили в цене на $2,05 (3,04%) - до $69,47 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май в ходе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,12 (0,18%) - до $65,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подорожали на $1,63 (2,57%) - до $65,17 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 2,62 млн баррелей, что в целом совпало с обнародованными днем ранее данными Американского института нефти (API). Опрошенные S&P Global Platts в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей.

Добыча нефти, тем временем, продолжила обновлять исторические рекорды и повысилась на 26 тысяч баррелей в сутки, до 10,407 млн б/с. При этом импорт нефти упал на 508 тысяч б/с, а экспорт вырос на 86 тысяч б/с, до 1,57 млн б/с. Импорт из стран ОПЕК упал на 14%, до минимальных с 2010 года 1,86 млн б/с.

"Опасения по поводу излишка предложения топлива на рынке могут проявиться позднее, если добыча в США продолжит расти, однако пока излишка не наблюдается, - говорит старший аналитик Sumitomo Corp. Микико Тейт. - Пока все показатели выглядят как надо".

Теги: Brent
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