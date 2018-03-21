Росстат заявил о росте реальных доходов населения РФ в феврале на 4,4%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Рост реальных доходов населения РФ в феврале 2018 года составил 4,4% в годовом выражении, сообщил в среду Росстат.

Последний раз рост реальных доходов в годовом сравнении фиксировался более года назад - в январе 2017 года.

В январе 2018 года реальные доходы снизились на 7,0% из-за единовременной выплаты пенсионерам в 5 тыс. рублей в январе 2017 года. Если эту выплату не учитывать, то доходы в январе 2018 года в реальном выражении были на уровне января 2017 года.

Росстат в своих докладах теперь публикует две цифры - с исключением и без исключения единовременной выплаты в 5 тыс. рублей в январе 2017 года.

Так реальные доходы за январь-февраль 2018 года с учетом этой выплаты снизились на 0,8% к аналогичному периоду 2017 года. Если выплату не учитывать, то доходы выросли за два месяца на 2,5%.

В номинальном выражении доходы населения в феврале 2018 года составили 31 тыс. 472 рубля - на 7,3% выше, чем в феврале 2017 года.

Рост средней заработной платы в феврале 2018 года (39,8 тыс. рублей) составил 12,1% в номинальном и 9,7% в реальном выражении к февралю 2017 года.

Как сообщалось, в целом за 2017 год доходы снизились на 1,7% в реальном выражении по сравнению с 2016 годом. Реальные доходы населения РФ сократились четвертый год подряд: в 2016 году доходы упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

В 2018 году, согласно официальному прогнозу правительства, рост реальных доходов населения ожидается на уровне 2,3%.