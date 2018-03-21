Греф не получал предложений по поводу должности в новом правительстве РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка России Герман Греф сообщил, что не получал предложений занять должность в новом составе правительства РФ, которое будет сформировано после прошедших выборов главы государства .

"Нет, конечно. Я встречаюсь с президентом по делам Сбербанка", - сказал Греф журналистам в среду. Он уточнил, что не получал соответствующих предложений ни на последней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, ни в других обстоятельствах.

Путин, который одержал уверенную победу на прошедших 18 марта в России выборах, ранее заявил, что не намерен до инаугурации производить изменения в составе правительства.

"Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок", - напомнил глава государства.

"Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как надо сделать", - сказал Путин.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, определился ли он с кандидатурой нового председателя правительства и может ли им вновь стать действующий премьер Дмитрий Медведев, Путин заявил: "Что касается председателя правительства и правительства в целом, то я уже сказал: я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов".

Герман Греф в 2000 - 2007 гг. занимал пост министера экономического развития и торговли.