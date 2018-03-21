Кудрин дал будущему правительству два года на реформы

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Следующий состав правительства РФ будет иметь лишь два года для реализации "повестки изменений" в сфере государственного управления и в экономике, считает руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

"Сейчас, когда обновлен мандат высшего должностного лица в стране, когда в соответствии с Конституцией сменится правительство, когда произошло серьезное омоложение губернаторского корпуса, еще свеж мандат Госдумы, мы, наконец, можем сосредоточиться на том, ради чего население выдало этот мандат", - пишет Кудрин в своей статье, которая опубликована в среду в газете "Коммерсант".

"Граждане России ждут реализации поставленных в Послании президента задач: проведение серьезных и назревших изменений в целях улучшения благосостояния граждан, которое возможно только через достижение темпов экономического роста выше среднемировых", - считает глава ЦСР.

По его оценке, следующий состав кабинета министров имеет весьма ограниченный период времени для реализации задач. "Медлить некогда: следующая избирательная кампания начнется не позже лета 2020 года, а, значит, у будущего правительства будет лишь два года на то, чтобы реализовать повестку изменений. Даже не окно возможностей, а форточка. За эти два года надо делать все, что откладывали на протяжении нескольких лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками и мифами, главный из которой - "эти меры непопулярны". Если вдуматься, это такое же бессмысленное выражение, как "лекарства непопулярны" или "учиться непопулярно". Но мы все понимаем, что и лечиться и учиться необходимо", - считает Кудрин.

По его оценке, особое значение на данный момент имеет реформа государственного управления. "Нынешная система госуправления неспособна на решение задач, стоящих перед страной. Без реформы этой системы никакие "прорывы" невозможны, никакие дерзкие цели недостижимы. Хотим рост выше среднемировых темпов? Поменяйте модель госуправления", - считает эксперт.

Касаясь состоявшихся президентских выборов, Кудрин в своей статье отметил: "Не все считают, что выборы были проведены максимально справедливо. К ним есть серьезные вопросы. Наша политическая система еще недостаточно конкурентна. Делать ее более открытой и представительной - это задача высоко стоит в повестке дня, в том числе на будущих федеральных парламентских выборах в 2021 году", - пишет Кудрин.

"Но и до выборов увеличение пространства свободы и демократизация должны стать и одним из ценностных и сущностных приоритетов избранного президента и главной целью работы оппозиции. Без расширения пространства политической конкуренции развитие страны невозможно", - считает эксперт.