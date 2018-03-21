Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выкупит допэмиссию Промсвязьбанка на 113,4 млрд рублей, в результате госкорпорация станет владельцем 99,9% обыкновенных акций банка, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

Эти действия предусмотрены утвержденными изменениями в план участия ЦБ в финансовом оздоровлении Промсвязьбанка.

Его проблемные активы будут проданы для завершения финоздоровления.

"Осуществление комплекса указанных мер позволит обеспечить соблюдение банком норматива достаточности собственных средств (капитала) на индивидуальной основе, а также надбавок поддержания достаточности капитала и за системную значимость", - говорится в сообщении регулятора. ЦБ также отмечает, что ранее предоставленная Промсвязьбанку регулятором ликвидность будет возвращена в течение 2018 года.

"Планом участия также предусматривается оказание банку финансовой помощи агентством (АСВ - ИФ). Источником соответствующего финансирования со стороны агентства станет имущество, передаваемое Банком России в качестве имущественного взноса в имущество агентства", - говорится в сообщении регулятора.

Ранее в своем годовом отчете АСВ раскрыло информацию о том, что ЦБ внесет около 113 млрд рублей в качестве имущественного взноса в госкорпорацию взамен списанных субордов "Открытия", Бинбанка и Промсвязьбанка. Соответствующее решение принято на совете директоров ЦБ 9 февраля этого года.

АСВ приобрело суборды в 2015-2016 годах в рамках госпрограммы докапитализации банков, оплатив их облигациями федерального займа. Бинбанк получил капитал на 17,8 млрд рублей, "Открытие" - 65,2 млрд рублей, Промсвязьбанк - 29,9 млрд рублей.

Однако после того, как ЦБ отправил все три банка на санацию, суборды в соответствии с законодательством были списаны, а облигации федерального займа, которыми они были оплачены, предполагалось направить на докапитализацию Промсвязьбанка.

В среду АСВ в пресс-релизе сообщило, что совет директоров агентства одобрил его участие в санации Промсвязьбанка.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство сможет принять в казну от Агентства по страхованию вкладов акции санируемого Промсвязьбанка на сумму до 150 млрд рублей в счет уменьшения имущественного взноса РФ в агентство. Закон предполагает, что АСВ выкупит акции Промсвязьбанка, оплатив их облигациями федерального займа, выпущенными в рамках программы докапитализации в 2015 году. АСВ, в свою очередь, передаст Промсвязьбанк в собственность Росимущества.

На базе Промсвязьбанка планируется создать кредитную организацию для обслуживания ОПК и крупных госконтрактов. Банк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Ранее основными владельцами кредитной организации были бизнесмены Дмитрий и Алексей Ананьевы.