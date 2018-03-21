ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 20-21 марта приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1,5-1,75% годовых. Об этом говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Федрезерв по-прежнему придерживается мнения о том, что в 2018 году в общей сложности ставка будет поднята трижды, то есть, ему предстоит еще два повышения в этом году.

Прогноз на 2019 год предусматривает три подъема ставки, тогда как в декабре говорилось только о двух повышениях.

Руководители американского ЦБ улучшили прогноз роста ВВП США на 2018 год с 2,5% до 2,7%, подтвердили прогноз инфляции PCE на уровне 1,9%.

"Информация, полученная после январского заседания FOMC, указывает на продолжающееся укрепление рынка труда и умеренные (moderate) темпы роста экономической активности", - говорится в коммюнике. На предыдущем заседании ФРС оценивала темпы экономического подъема, как "уверенные" (solid).

"Рост в сфере занятости был сильным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой", - отмечают в ФРС.

В то же время последние данные указывают на то, что темпы роста потребительских расходов и инвестиций бизнеса в основной капитал замедлились по сравнению с сильными показателями четвертого квартала, говорится в документе.

"В годовом выражении, как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и топливо продолжали оставаться ниже 2%", - отмечается в коммюнике.

"Рыночные показатели инфляционной компенсации повысились в последние месяцы, но остаются низкими, - считают руководители Федрезерва. - Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, в целом незначительно изменились".

При этом в ФРС отмечают улучшение прогнозов для экономики США.

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Экономический прогноз усилился в последние месяцы. Комитет ожидает, что при дальнейшей постепенной корректировке характера денежно-кредитной политики экономическая активность будет увеличиваться умеренными темпами в среднесрочной перспективе, а показатели рынка труда останутся сильными", - отмечается в заявлении.

"Ожидается, что инфляция в годовом выражении будет ускоряться в ближайшие месяцы и стабилизируется около целевого уровня FOMC в 2% в среднесрочной перспективе, - говорится в документе. - Краткосрочные риски для экономического прогноза выглядят примерно сбалансированными, однако FOMC внимательно отслеживает показатели инфляции".

"С учетом прошлых и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции, комитет принял решение о повышении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам до 1,5-1,75%. Курс денежно-кредитной политики остается стимулирующим, поддерживая сильную конъюнктуру рынка труда и устойчивый возврат к 2-процентной инфляции", - сообщил Федрезерв.

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - отмечается в документе.

"Комитет будет внимательно отслеживать фактическое и ожидаемое изменение инфляции относительно целевого уровня. ФРС ожидает, что характер изменений экономической конъюнктуры даст основания для дальнейшего постепенного увеличения процентной ставки. В течение какого-то времени процентная ставка, вероятно, останется ниже уровня, который будет преобладать в долгосрочной перспективе. Однако фактическая траектория изменения процентной ставки будет зависеть от экономического прогноза, основанного на поступающих данных", - разъясняет ФРС.

Решение о сохранении параметров денежно-кредитной политики было принято единогласно всеми членами FOMC во главе с Джеромом Пауэллом.