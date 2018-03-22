"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - На одном из первых после выборов совещаний у главы российского правительства Дмитрия Медведева обсуждалось изменение налогов, в том числе, тема возможного изменения налоговой системы. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников и человека, знающего это от участников совещания, поднимались такие вопросы как повышение НДФЛ, введение налога с продаж, отмену льгот по НДС для социальных товаров, повышение НДС при снижении страховых социальных взносов.

Издание подчеркивает, что его источники расходятся в трактовке его итогов: одни говорят о принятых решениях, другие – о продолжении дискуссии. В частности была затронута тема повышения ставки НДФЛ с 13% до 15% с введением необлагаемого минимума. Решение окончательно не принято, предупреждает источник "Ведомостей". Другой отмечает, что "консенсус достигнут".

Прошлой осенью на совещаниях в правительстве уже анализировались последствия повышения НДФЛ до 15–16% и введение такого минимума.

"Ведомости" отмечают, что Минфин к совещанию готовил свои старые предложения – провести два налоговых маневра: для нефтяников (обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ) и для всей экономики (снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22%). Маневры пока не поддержаны, подчеркивают источники издания.

Также обсуждались введение торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмена льготной ставки НДС в 10% (распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства). Льготную ставку Минфин предлагает заменить прямой субсидией из бюджета для бедных семей и полностью пересмотреть пособия, объединив многочисленные выплаты в единое универсальное пособие для бедных.

Изменение налогов нужно для дополнительных доходов бюджета, и, как полагает Александра Суслина из Экономической экспертной группы, эти меры ударят по доходам населения и потреблению: повышение НДФЛ при отмене льготной ставки НДС – двойной удар по населению, с одной стороны, снизит их доходы, а с другой – увеличит цены.