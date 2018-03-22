"Газпром" рассмотрит вопрос включения двоюродного племянника Путина в состав правления

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Зампред правления "СОГАЗа" Михаил Путин может войти в состав правления ПАО "Газпром", следует из сообщения газового концерна на ленте раскрытия.

Совет директоров "Газпрома" в настоящее время (срок приема бюллетеней для голосования завершается как раз 22 марта) рассматривает вопрос "О М.Е. Путине".

Вопросы с подобной формулировкой в повестке дня совета всегда касаются состава правления ПАО "Газпром".

Из лаконичного сообщения "Газпрома" невозможно сделать прямой вывод о том, на какую позицию мобилизуется Михаил Путин. Однако на данный момент известно только об одной вакансии в правлении. В декабре 2017 года скончался заместитель председателя правления "Газпрома" по хозяйственной части Александр Козлов и пока "Газпром" не делал объявлений о том, что эта позиция замещена.

Михаил Путин - двоюродный племянник Владимира Путина - родился в Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С.Орджоникидзе, кандидат медицинских наук.

Работал заместителем генерального директора ФГУП "Медтехснаб" Минздрава России, замначальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава.

В 2004-2007 годах был начальником медицинского управления ОАО "Газпром", а с 2007 года - заместитель председателя правления ОАО "СОГАЗ". Действительный советник Российской Федерации 3-го класса.