Песков назвал Михаила Путина дальним родственником президента

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Михаил Путин, который может войти в состав правления "Газпрома", действительно является дальним родственником президента РФ, но они практически не общаются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, он действительно является дальним родственником президента. Мне не известно о том, что у них есть какое-то общение, то есть фактически они не общаются. Но какое-то дальнее родство действительно есть", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, является ли Михаил Путин родственником президента, как утверждают СМИ.

В четверг 22 марта на ленте раскрытия появилось сообщение газового концерна о том, что зампред правления "СОГАЗа" Михаил Путин может войти в состав правления ПАО "Газпром". Вопросы с подобной формулировкой в повестке дня совета всегда касаются состава правления ПАО "Газпром".

Михаил Путин родился в Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С.Орджоникидзе, кандидат медицинских наук.

Работал заместителем генерального директора ФГУП "Медтехснаб" Минздрава России, замначальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава.

В 2004-2007 годах был начальником медицинского управления ОАО "Газпром", а с 2007 года - заместитель председателя правления ОАО "СОГАЗ". Действительный советник Российской Федерации 3-го класса.