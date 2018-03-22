"М.Видео" купит "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей, сообщил покупатель. Обе компании входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева (в ПАО "М.Видео" ей принадлежит 57,7% акций, в "Эльдорадо" - 100% долей).

Предполагается, что сделка будет структурирована следующим образом: 100% долей ООО "Эльдорадо" приобретет операционная "дочка" "М.Видео" - ООО "М.Видео Менеджмент". Сумма сделки - 45,5 млрд рублей - не включает кредитные обязательства "Эльдорадо" и соответствует справедливой рыночной оценке на основе дисконтированных денежных потоков, проведенной аудитором из "большой четверки".

Для финансирования сделки "М.Видео" привлечет кредит примерно на 40 млрд рублей, оставшуюся часть суммы оплатит за счет собственных свободных денежных средств. Как уточнил ритейлер, сделку финансирует ВТБ.

Весной 2017 года у "М.Видео" сменился контролирующий акционер: в конце апреля группа "Сафмар" Михаила Гуцериева закрыла сделку по выкупу 57,7% акций "М.Видео" у Александра Тынкована и партнеров. В конце 2016 года "Сафмар" купил 100% "Эльдорадо".

Как говорится в сообщении "М.Видео", совет директоров компании одобрил договор залога 100% долей операционной структуры группы - ООО "М.Видео Менеджмент" в пользу ВТБ в качестве залогодержателя. Финдиректор "М.Видео" Екатерина Соколова подтвердила журналистам, что кредит привлекается в ВТБ - под залог 100% "М.Видео Менеджмент" и товарных знаков.

Решение о сделке предстоит принять акционерам "М.Видео" на внеочередном собрании 13 апреля. У миноритариев, не согласных со сделкой, "М.Видео" выкупит акции по 401 рублей за бумагу (это ниже их текущей рыночной стоимости).

В случае одобрения сделки акционерами ее закрытие ожидается во втором квартале 2018 года. Компании планируют провести реорганизацию и создать единое юрлицо к I кварталу 2019 года.

Ожидается, что выручка объединенной компании составит около 450 млрд рублей к концу 2022 года, что позволит ей стать одной из крупнейших публичных компаний в своем секторе. Рентабельность EBITDA прогнозируется на уровне более 6%, что позволит объединенному ритейлеру войти в тройку лидирующих публичных игроков на мировом рынке бытовой техники и электроники по эффективности.

Управлять объединенной компанией будет команда менеджмента во главе с основателем и президентом "М.Видео" Александром Тынкованом и CEO Энрике Фернандесом (он возглавит операционный бизнес).

В "М.Видео" также уточнили, что ритейлер планирует вернуться к практике выплаты дивидендов после интеграции "Эльдорадо". Вопрос может быть рассмотрен через 1,5 года.