Экономика

ФАС возбудила дело против "Шереметьево" из-за дискриминации таксопарков

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против аэропорта "Шереметьево" из-за невыполнения предупреждения о расширении перечня таксопарков, допущенных к работе на "первой линии".

"Аэропорт отчитался о выполнении предупреждения, но этого оказалось недостаточно для создания конкурентных условий таксопаркам. Это второе дело по дискриминации такси в аэропортах Московского авиационного узла (МАУ)", - сообщила ФАС в своем Telegram-канале.

Во вторник регулятор сообщил о том, что ранее было возбуждено дело против "Домодедово". Ведомство усматривает в действиях Домодедово пэссенджер терминал" (ДПТ, входит в группу "Домодедово") признаки нарушения закона о защите конкуренции. Такие же решения по остальным аэропортам МАУ пока не приняты, но они "в процессе", говорил журналистам представитель антимонопольной службы.

В конце прошлого года глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что регулятор будет добиваться расширения списка таксопарков, допущенных к "первой линии" аэропортов МАУ. Он пояснял, что с обращением об ограничении конкуренции в этом сегменте рынка в ФАС обратились мэр Москвы и губернатор Московской области. "Мы намерены до конца января потребовать (от аэропортов - ИФ) резкого расширения количества таксопарков и водителей, которые будут допущены к перрону и "первой линии". И спецслужбы нам дали добро на такую совместную работу", - говорил тогда глава ФАС. Если аэропорты не выполнят требования службы, их ждут "жесточайшие штрафы", добавлял он.

Однако 15 марта Артемьев заявил, что работа, которая была проведена аэропортами по предупреждениям ФАС, "является профанацией тех договоренностей, которые были достигнуты". "В ближайшие 10 дней я соберу совещание очередное со всеми этими компаниями, но мы фактически уже находимся в стадии возбуждения дел", - говорил он.

Теги: ФАС, Шереметьево
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
"М.Видео" купит "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей"М.Видео" купит "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей
Группа Михаила Гуцериева "Сафмар" объединяет свои розничные сети, сделку профинансирует ВТБПодробнее
 Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Индексация коснется приблизительно 4 млн человекПодробнее
 "Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%
По информации источников издания, Минфин также предлагает отменить льготную ставку НДС в 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарстваПодробнее
 "Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности"Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности
Компания озаботилась возможными последствиями разработки гигантского Уренгойского нефтегазового месторожденияПодробнее
"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета Украины
В госкорпорации назвали появившиеся сообщения о взыскании с "Газпрома" средств под видом штрафа новыми попытками незаконного изъятия имуществаПодробнее
 Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобилиПравительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобили
Новые коэффициенты вступят в силу с 1 апреляПодробнее
 Киев вышел из программы экономического сотрудничества с РФКиев вышел из программы экономического сотрудничества с РФ
Речь идет о документе, подписанном Путиным и Азаровым в июне 2011 годаПодробнее
 Суд Башкирии закрыл дело по иску Роснефти к "Системе" на 131,6 млрд рубСуд Башкирии закрыл дело по иску Роснефти к "Системе" на 131,6 млрд руб
Ранее стороны заключили мировое соглашение, в рамках которого АФК заплатила 100 млрд рублейПодробнее
 Трамп решил ввести пошлины для китайских товаров на сумму $60 млрд в годТрамп решил ввести пошлины для китайских товаров на сумму $60 млрд в год
Президент США собирается объявить об этом до конца рабочей неделиПодробнее
 В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токеновВ Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токенов
Согласно документу, цифровые финансовые активы не признаются законным средством платежа в РоссииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Отравление в Волоколамске5 фото
21 марта
Отравление в Волоколамске
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреУкраинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арестЭкономикаПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляВ РоссииВолодин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИЭкономика"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%В РоссииЛевин назвал решение СМИ об отзыве журналистов из Госдумы эмоциональнымВ миреПосольство РФ призвало США предоставить доказательства по делу Скрипаля или извиниться

Сейм Латвии принял закон о переводе школ "нацменьшинств" на латышский язык

"Тебя никогда здесь не было": Поворот не туда

"Тебя никогда здесь не было": Поворот не тудаВ прокат вышел фильм, который критики называют современным "Таксистом" Подробнее

ФАС возбудила дело против национального регистратора доменных имен за высокие цены

В Швейцарии заподозрили коррупцию в поставках госкорпорацией RUAG вооружений в РФ

Для нейтрализации запахов на полигоне "Ядрово" установят аэрозольные пушки

Во Владимирской области начали проверку после жестокого избиения школьника

Тереза Мэй затронет тему "агрессивных действий" России на саммите ЕС

Памфилова пообещала обновление избирательных комиссий по итогам выборов

ЦИК в пятницу подведет итоги выборов президента РФ

ФАС возбудила дело против "Шереметьево" из-за дискриминации таксопарков

В России предложили создать метеорологическую госкорпорацию

В России предложили создать метеорологическую госкорпорациюВ Росгидромете считают, что метеослужбы могут приносить хороший доход и не существовать только за счет государства Подробнее

СБУ задержала Надежду Савченко

Беженец в Германии осужден пожизненно за изнасилование и убийство студентки

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru