ФАС возбудила дело против "Шереметьево" из-за дискриминации таксопарков

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против аэропорта "Шереметьево" из-за невыполнения предупреждения о расширении перечня таксопарков, допущенных к работе на "первой линии".

"Аэропорт отчитался о выполнении предупреждения, но этого оказалось недостаточно для создания конкурентных условий таксопаркам. Это второе дело по дискриминации такси в аэропортах Московского авиационного узла (МАУ)", - сообщила ФАС в своем Telegram-канале.

Во вторник регулятор сообщил о том, что ранее было возбуждено дело против "Домодедово". Ведомство усматривает в действиях Домодедово пэссенджер терминал" (ДПТ, входит в группу "Домодедово") признаки нарушения закона о защите конкуренции. Такие же решения по остальным аэропортам МАУ пока не приняты, но они "в процессе", говорил журналистам представитель антимонопольной службы.

В конце прошлого года глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что регулятор будет добиваться расширения списка таксопарков, допущенных к "первой линии" аэропортов МАУ. Он пояснял, что с обращением об ограничении конкуренции в этом сегменте рынка в ФАС обратились мэр Москвы и губернатор Московской области. "Мы намерены до конца января потребовать (от аэропортов - ИФ) резкого расширения количества таксопарков и водителей, которые будут допущены к перрону и "первой линии". И спецслужбы нам дали добро на такую совместную работу", - говорил тогда глава ФАС. Если аэропорты не выполнят требования службы, их ждут "жесточайшие штрафы", добавлял он.

Однако 15 марта Артемьев заявил, что работа, которая была проведена аэропортами по предупреждениям ФАС, "является профанацией тех договоренностей, которые были достигнуты". "В ближайшие 10 дней я соберу совещание очередное со всеми этими компаниями, но мы фактически уже находимся в стадии возбуждения дел", - говорил он.