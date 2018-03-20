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ФАС возбудила дело против аэропорта "Домодедово" из-за дискриминации таксопарков

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против аэропорта "Домодедово" из-за невыполнения предупреждения о расширении перечня таксопарков, допущенных к работе на "первой линии".

"Возбуждено дело в отношении ООО "Домодедово пэссенджер терминал" по признакам нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции", - сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.

По словам представителя ведомства, аналогичные решения по остальным аэропортам московского авиационного узла (МАУ) пока не приняты, они "в процессе".

15 марта глава регулятора Игорь Артемьев заявил журналистам, что ФАС возбудит дела против трех аэропортов МАУ. "В ближайшие 10 дней я соберу совещание очередное со всеми этими компаниями, но мы фактически уже находимся в стадии возбуждения дел", - сказал Артемьев.

По его мнению, работа, которая была проведена по предупреждениям ФАС, "является профанацией тех договоренностей, которые были достигнуты". "Аэропорты должны были подойти к этому гораздо серьезнее, вместо этого они нам сейчас почти все подсовывают дохлую свинью, потому что они говорят, что они что-то сделали, а на самом деле ситуация не поменялась", - сказал Артемьев.

В конце декабря прошлого года глава ФАС сообщил, что регулятор будет добиваться расширения списка таксопарков, допущенных к "первой линии" аэропортов московского авиаузла.

"Мы намерены до конца января потребовать (от аэропортов - ИФ) резкого расширения количества таксопарков и водителей, которые будут допущены к перрону и "первой линии". И спецслужбы нам дали добро на такую совместную работу", - заявлял ранее глава ФАС.

"Я думаю, к концу января мы этот процесс существенным образом изменим, а завершим всю эту работу в течение двух-трех месяцев", - уточнял он.

Ранее с обращением об ограничении конкуренции в этом сегменте рынка в ФАС обратились мэр Москвы и губернатор Московской области, пояснил Артемьев.

"Конечно, на первой линии, как полагается в связи с антитеррористической угрозой, должны быть те водители, которые прошли проверки спецслужб, и это обязательно для всех. Но почему при этом нужно выбирать какую-то одну фирму, которая еще должна, как мы выяснили с некоторыми аэропортами, тем самым как можно выше задирать цены?" - отметил он.

По его словам, если аэропорты Москвы не выполнят требования службы, их ждут "жесточайшие штрафы".

Теги: ФАС, Домодедово
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