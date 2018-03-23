Глава ЦБ пообещала сохранение волатильности цен на продовольствие

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Цены на продовольствие останутся более волатильными, чем по другим товарам, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Она отметила, что выход инфляции на исторические уровни приобретает системный характер, это подтверждается анализом ценовой динамики по различным товарным группам и регионам. Цены большей части потребительских товаров растут ниже 4% в годовом выражении.

"Конечно, мы учитываем, что цены на продовольствие останутся более волатильными, чем на другие виды товаров, но внедрение новых технологий в сельском хозяйстве снижает зависимость объема урожая, а значит, и динамики цен, от погодных условий", - сказала она.

Кроме того, глава ЦБ отметила, что потребительское кредитование и ипотека должны расти высокими темпами в период восстановления экономики.

"Уровень долговой нагрузки на население еще не восстановился до докризисного уровня. Темпы роста большие, но все равно уровень задолженности, долговой нагрузки меньше. Тем не менее, мы считаем, что эти кредиты - и ипотечные, и потребительские, они должны расти высокими темпами в период восстановления экономики", - сказала Набиуллина.