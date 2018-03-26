Важно
Источник сообщил о 55 погибших при пожаре в Кемерове
Экономика

Глава Минфина США заявил о готовности к торговой войне с Китаем

Стивен Мнучин допустил, что Вашингтон и Пекин придут к компромиссу

Глава Минфина США заявил о готовности к торговой войне с Китаем
Министр финансов США Стивен Мнучин
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты не испытывают страха перед возможной торговой войной с Китаем, связанной с планами США о повышении ввозных пошлин на импортируемые из КНР товары.

"Мы намерены продолжить дело с пошлинами, мы над этим работаем. Как сказал президент Трамп, мы не боимся торговой войны, хотя она и не является нашей целью" ", - сказал министр в эфире телеканала Fox News. Он не исключил, что Вашингтону и Пекину удастся прийти какому-то "приемлемому соглашению, под которым президент поставит свою подпись".

Как сообщила газета Wall Street Journal, на минувшей неделе США направили Китаю письмо, в котором предусматривают меры, способные снизить огромный дефицит американской стороны в торговле с Китаем. В частности, Китаю предлагается увеличить импорт американских автомобилей и полупроводников, а также расширить доступ компаний из США в финансовый сектор КНР. В то же время заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн предупредил, что в торговых войнах не может быть победителей и побежденных, они чреваты серьезными последствиями для всех их участников, предупредил.

"Торговая война не служит чьим-то интересам. Она чревата серьезными последствиями и вызовет негативное влияние", - заявил он, выступая на конференции по вопросам развития Китая.

Хань Чжэн призвал другие страны "к взаимному сотрудничеству, как это делают пассажиры, находящиеся в одной лодке", а также отметил, что глобализация мировой экономики должна быть "более открытой, инклюзивной, сбалансированной и выгодной для всех".

Как отметило агентство Associated Press, комментируя заявление китайского вице-премьера, в нем не был упомянут президент США Дональд Трамп, который намерен поднять ввозные пошлины на китайские товары суммарной стоимостью около $60 млрд.

Вместе с тем, министерство коммерции в минувшую пятницу публиковало список американских товаров на сумму $3 млрд, ввозные пошлины на которые могут быть повышены Китаем в качестве ответной меры.

Теги: США, Китай
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Глава Минфина США заявил о готовности к торговой войне с КитаемГлава Минфина США заявил о готовности к торговой войне с Китаем
Стивен Мнучин допустил, что Вашингтон и Пекин придут к компромиссуПодробнее
 Набиуллина допустила рост резервов РФ до $500 млрд и без покупок ЦБНабиуллина допустила рост резервов РФ до $500 млрд и без покупок ЦБ
По словам главы Банка России, уровень в $500 млрд является для Центробанка ориентиром, а не цельюПодробнее
 Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%
Регулятор не исключил завершения перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 годуПодробнее
 В Минпромторге РФ пообещали ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминийВ Минпромторге РФ пообещали ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий
Речь идет о возможном ограничении импорта товаров из Соединенных штатовПодробнее
Сталь на пороге торговых войн. ОбзорСталь на пороге торговых войн. Обзор
В пятницу вступит в силу указ Трампа о пошлинах на металлы, который отразится, в том числе, и на российских компанияхПодробнее
 Трамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в годТрамп ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд в год
Президент выбрал более жесткие меры, чем ему предлагалиПодробнее
 "М.Видео" купит "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей"М.Видео" купит "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей
Группа Михаила Гуцериева "Сафмар" объединяет свои розничные сети, сделку профинансирует ВТБПодробнее
 Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Индексация коснется приблизительно 4 млн человекПодробнее
 "Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%
По информации источников издания, Минфин также предлагает отменить льготную ставку НДС в 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарстваПодробнее
 "Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности"Газпром" проанализирует связь между добычей газа и смещением земной поверхности
Компания озаботилась возможными последствиями разработки гигантского Уренгойского нефтегазового месторожденияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Пожар в торговом центре в Кемерово6 фото
25 марта
Пожар в торговом центре в Кемерово
Фотохроника 23 марта6 фото
23 марта
Фотохроника 23 марта
Лучшие фото недели10 фото
23 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России48 человек погибли при пожаре в КемеровеВ РоссииОдин из находившихся на свободе фигурантов дела "приморских партизан" взят под стражуВ РоссииГлава минздрава будет руководить организацией помощи пострадавшим в КемеровеВ РоссииПесков назвал формирование новой команды в числе первых задач Путина В миреВероятной причиной пожара в Кемерово назвали неисправную электропроводкуВ РоссииВ Кемеровской области введен режим ЧС из-за пожара в торговом центре

Источник сообщил о 55 погибших при пожаре в Кемерове

Цена нефти Brent снизилась до $70,3 за баррель

Число жертв пожара в Кемерове увеличилось до 51 человека

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 марта

Пожар в Кемерове: жертвы и пострадавшие, реакция властей, первые задержания Подробнее

Из Восточной Гуты за воскресенье вывезли почти 5,5 тыс. боевиков "Фейлак ар-Рахман" с семьями

Глава Минфина США заявил о готовности к торговой войне с Китаем

Глава Минфина США заявил о готовности к торговой войне с КитаемСтивен Мнучин допустил, что Вашингтон и Пекин придут к компромиссу Подробнее

Лавинная опасность объявлена в 10 районах Сахалина

Новгородский полицейский и стрелявший в него преступник скончались в больнице

Полпред Меняйло взял под личный контроль расследование пожара в Кемерове

Четыре человека задержаны и допрошены по делу о пожаре в Кемерове

В их числе — глава управляющей компании Подробнее

Источник сообщил о 50 жертвах пожара в торговом центре в Кемерове

Источник сообщил о 50 жертвах пожара в торговом центре в КемеровеДля идентификации большинства жертв потребуется экспертиза ДНК Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru