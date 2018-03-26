Рубль вырос к доллару и евро на фоне спроса на ликвидность в налоговый период марта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине в условиях повышенного спроса на ликвидность в налоговый период марта.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,94-57,06 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,99 руб./$1 (-29,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,48 руб./EUR1 (-25,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) упала на 27,56 копейки к уровню закрытия пятницы, до 63,06 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,97 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,97 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на старте торгов понедельника в условиях повышенного спроса на ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к пику налоговых выплат марта (порядка 1,5 трлн рублей).

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в понедельник, ранее в ходе торгов они достигали максимума за два месяца из-за опасений усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Силами ПРО Саудовской Аравии были перехвачены и уничтожены семь пущенных с территории Йемена ракет, сообщило саудовское информагентство SPA. Три из этих ракет были нацелены на столицу страны Эр-Рияд.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по московскому времени подешевели на 0,32% - до $69,59 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на май утром в понедельник уменьшились на 0,46% - до $65,58 за баррель.