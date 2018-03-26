Саудовская Аравия уничтожила семь выпущенных из Йемена ракет

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Силами ПРО Саудовской Аравии были перехвачены и уничтожены семь пущенных с территории Йемена ракет, сообщило саудовское информагентство SPA. Три из этих ракет были нацелены на столицу страны Эр-Рияд.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении, в результате обстрела и отражения ракетной атаки на территории Саудовской Аравии погиб один гражданин Египта, два его соотечественника получи ранения, сообщил журналистам официальный представитель руководимой Саудовской Аравией международной коалиции против йеменских повстанцев Турки аль-Малки.

Это, по мнению наблюдателей, могли произойти в результате падения обломков сбитых ракет на жилые кварталы.