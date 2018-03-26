США освободят Южную Корею от тарифов на сталь в обмен уступки со стороны Сеула

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Власти США и Южной Кореи смогли договориться об изменении двустороннего соглашения о зоне свободной торговли (KORUS) и о регулировании объема импорта стали в Соединенные Штаты со стороны Сеула, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на южнокорейские власти.

По словам южнокорейского министра торговли Ким Хён Чжона, согласно достигнутым договоренностям, объем поставляемой в США стали со стороны Южной Кореи будет уменьшен на 30% по сравнению с данными за последние три года и составит около 2,68 млн тонн в год.

Помимо этого, стороны договорились, что Сеул сможет продолжить расширять свой авторынок в США, однако тарифы на корейские пикапы будут увеличены Вашингтоном на 25% до 2041 года.

Ожидается, что США взамен на эти уступки на постоянной основе исключат Южную Корею из списка стран, на которые будут распространяться тарифы на импорт стали и алюминия.

Торговое соглашение KORUS было подписано США и Южной Кореей в 2007 году и частично пересмотрено в 2010 году. В соответствии с его положениями, стороны, в частности, намеревались отменить в течение пяти лет таможенные пошлины на 95% промышленных и потребительских товаров. В настоящее время США являются вторым по значимости торговым партнером Южной Кореи.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия, освободив от них Мексику и Канаду. Другим союзным странам предлагалось направить запрос о переговорах.

Недовольство такими изменениями выразили как Южная Корея, так и другие страны и объединения - Китай, Япония и Евросоюз.