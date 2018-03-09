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Экономика

Трамп официально объявил о введении пошлин на сталь и алюминий

Есть обновление от 02:31

Нововведения вступят в силу через 15 дней и пока не коснутся Канады и Мексики

Трамп официально объявил о введении пошлин на сталь и алюминий
Дональд Трамп в окружении рабочих в Овальном кабинете
Фото: Reuters

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, сообщает в четверг The Hill.

Импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, алюминий - в 10%. Нововведения вступят в силу через 15 дней.

Пошлины временно не будут касаться Канады и Мексики, с которыми США продолжают вести переговоры о судьбе Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Трамп также упоминал об особых условиях для Австралии и некоторых других стран, однако в чем они будут состоять, пока неизвестно.

Президент США оставляет за собой право в любое время повышать или понижать тарифы, а также отменять или вводить пошлины для отдельных стран.

"Мы должны проявлять гибкость и сотрудничать с теми, кто действительно с нами дружит в военной и экономической сфере", - сказал президент.

Трамп заявил, что сегодняшнее решение защищает "национальную безопасность США". Президент настоял на нем, несмотря на резкое неприятие как среди законодателей, так и в самом Белом доме, а также на обещания ЕС дать симметричный и твердый ответ.

Президент подписал указ в Овальном кабинете в окружении рабочих сталелитейной отрасли. Во время церемонии произошел курьез: представитель профсоюза рассказывал о том, что его отец остался без работы из-за отсутствия протекционистских мер со стороны государства. Трамп ответил выступавшему, что отец гордился бы им; однако выяснилось, что тот и не умирал.

"Тогда он еще больше вами гордится", - отшутился президент.

Последствия для России

Пошлины могут отразиться на деятельности российских сталелитейных компаний (НЛМК и Evraz), которые поставляют слябы на свои американские предприятия.

"США являются традиционным рынком сбыта российской продукции черной металлургии. Хотя предлагаемые меры и нанесут определенный ущерб российской отрасли, запас прочности и конкурентные преимущества отечественной сталелитейной промышленности в значительной мере помогут сгладить и минимизировать негативный эффект от протекционистских мер США, - сообщили "Интерфаксу" в ассоциации "Русская сталь" (объединяет крупнейших производителей продукции черной металлургии). - Несмотря на это, члены ассоциации считают, что сам прецедент применения нового типа торговых ограничений в США заслуживает резкой негативной оценки со стороны предприятий мировой отрасли и требует совместных усилий по противодействию нарастанию протекционизма в США всеми законными и доступными средствами, и, в первую очередь, в рамках ВТО".

Теги: Дональд Трамп, США
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