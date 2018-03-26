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Путин одобрил идею создания 75-местного Superjet

Новая модификация самолета нужна Минобороны, СЛО "Россия" и S7, пишет "Ъ"

Путин одобрил идею создания 75-местного Superjet
Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о разработке уменьшенной, 75-местной, версии самолета Sukhoi Superjet 100, согласившись с выделением на проект около 85 млрд руб., пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в понедельник.

Идея создания уменьшенного SSJ-100 (в базовой версии этот самолет рассчитан на 98 пассажиров) появилась в контексте споров о судьбе проекта Ту-334, который разрабатывался с конца 1980-х годов, но до серийного производства не дошел, рассказали изданию два источника в авиапроме. Но среди минусов Ту-334 - двигатели Д-436 украинского "Мотор Сич", заменить которые можно было лишь на технику из США или Канады, что почти невозможно в условиях санкций, или на российский аналог за десятки миллиардов рублей. К тому же, уточняет один из собеседников агентства, в правительстве не хотели создавать фактически прямого конкурента SSJ-100.

Вместе с тем сохраняется потребность в обновлении парка Як-40 и Ту-134 у специального летного отряда (СЛО) "Россия" (сейчас используются по две такие машины) и военных (36 устаревших Ту-134А и Ту-134А-3). Но ни СЛО, ни Минобороны не могут закупать SSJ-100 в стандартной комплектации из-за большого количества импортных комплектующих и сложностей с послепродажным обслуживанием. "Поэтому авиастроители предложили другой вариант: уменьшить SSJ-100 до 75 кресел, максимально заменить иностранную продукцию (в "Гражданских самолетах Сухого" (ГСС), выпускающих самолет, утверждают, что доля российских компонентов "увеличится во много раз"), а также внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики", - сообщает "Коммерсантъ".

Также, по данным газеты, стоит вопрос ремоторизации самолета: вместо двигателя SaM146, который производится российским "ОДК-Сатурн" и французской Safran Aircraft Engines, речь может идти о новом ПД-10 (тягой в 9 тонн). На первых порах на эти самолеты будет ставиться Sam146, уточняет один из собеседников газеты, но при условии, что российские представители будут отслеживать во Франции процесс сборки горячей части двигателя. В ОДК заверили, что имеют "задел как для создания новой силовой установки, так и для модернизации существующей".

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По сведениям "Коммерсанта", СЛО готов заказать десять уменьшенных SSJ-100 (шесть в варианте "салон" и четыре со специальным бортовым узлом связи) на 35 млрд руб., возможность заказа примерно 30 машин рассматривает Минобороны. В ГСС рассчитывают и на частные заказы: по оценкам компании, потребность российского рынка в SSJ-100 на 75 кресел с дальностью 1,5-2,5 тыс. км может достичь 200-300 самолетов, зарубежного - 3 тыс. единиц. Имена потенциальных заказчиков там не раскрыли, но два источника газеты на авиарынке утверждают, что переговоры по 75 самолетам ведет совладелец S7 Владислав Филев (об этом ранее сообщала со ссылкой на источники и газета "Ведомости"). В S7 газете подтвердили интерес к новому SSJ-100, сообщив, что авиакомпания "активно работает над техническим заданием". Возможный объем заказа там не уточнили. Сейчас S7 развивает программу межрегиональных рейсов на Embraer 170 на 78 кресел.

В ГСС уточнили, что новая версия SSJ-100 может выйти на рынок в конце 2022-го - начале 2023 года, но ряд источников "Коммерсанта" в авиапроме считают сроки слишком оптимистичными. По их оценке, на разработку документации и строительство нескольких опытных образцов потребуется не менее восьми лет.

Проект должен создать новый сегмент рынка и расширить линейку самолетов ГСС, но нужен мощный стартовый заказ примерно на 100 самолетов, говорит источник издания в аппарате правительства, добавляя, что "если S7 поможет, то внакладе не останется". "Одним из направлений "отдачи" для группы могут быть проекты в космической сфере. Владислав Филев выкупил за $167 млн у корпорации "Энергия" пусковую платформу Sea Launch в Тихом океане, на которой используются украинские ракеты-носители "Зенит" с российским двигателем РД-171. В условиях жесткого конфликта Москвы и Киева рассчитывать на продолжение производственной кооперации нереально. Но господину Филеву разрешили организовать схему: как частное лицо, он подписал контракт на 12 "Зенитов", финальная сборка которых с согласия правительства РФ будет производиться с использованием российских комплектующих в США. Таким образом, бизнесмен сможет приступить к активной эксплуатации Sea Launch в течение ближайших двух лет, выполнив обещание, данное еще в 2016 году", - отмечает газета.

Теги: SSJ-100, Superjet
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