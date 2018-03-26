В Qatar Airways сообщили о планах купить 25% аэропорта "Внуково"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways намерена приобрести 25% акций московского аэропорта "Внуково", сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор авиакомпании Акбар Аль-Бакер.

"Qatar Airways подпишет соглашение с "Внуково". Соглашение - об интересе в приобретении 25%-ной доли аэропорта, мы подпишем его сегодня", - сказал он.

Отвечая на вопрос о сроках реализации сделки, глава Qatar Airways заявил: "Надеюсь, по прошествии восьми недель, когда придем к соглашению по деталям, то подпишем соглашение по покупке". Он при этом отказался называть сумму сделки.

"Внуково" - третий по объему пассажиропотока аэропорт в РФ, по итогам 2017 года обслужил 18,12 млн человек, прогноз на 2018 год - 18,5 млн пассажиров. Собственниками аэропорта являются Росимущество и частные инвесторы - бизнесмен Виталий Ванцев и его партнеры. В конце 2016 года они подписали соглашение в рамках консолидации активов аэропорта, в соответствии с которым РФ должна была получить 25,1%, частные собственники - 74,9%.