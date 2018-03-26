Сумма контрактов на стройку "Силы Сибири" выросла до 554 млрд рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сумма крупнейших контрактов на выполнение строительно-монтажных работ на экспортном магистральном газопроводе в Китай "Сила Сибири" с начала заключения контрактов (началось в 2015 году) к настоящему времени выросла более чем на сто миллиардов рублей, свидетельствуют данные системы госзакупок.

Деньги

Сумма 18 крупных контрактов на стройку, обнародованных к настоящему моменту, составляет 554 млрд рублей, тогда как первоначально они складывались в сумму 450 млрд рублей. Подорожали 8 из 18 контрактов выборки.

Также до сих пор не заключены контакты на 19 млрд рублей на строительство трех компрессорных станций (КС-5 Нагорная, КС-6 Сковородинская и КС-7 Сивакинская), которые будут отвечать за наращивание объема прокачки по магистрали. Информация о соответствующих закупках у единственного поставщика была размешена "Газпромом" еще в мае прошлого года. Источники даже сообщали, что строить эти КС доверят "Стройогазмонтажу" Аркадия Ротенберга. Но с тех пор сведения о договорах в продолжение этих закупок не были раскрыты.

"Газпром" официально раскрывал только общую информацию о стоимости "Силы Сибири" в общей таблице о параметрах инвестиционной программы в сфере транспортировки - 800 млрд рублей в ценах на начало 2011 года..

Сумма ежегодных расходов на "Силу Сибири" в инвестиционной программе "Газпрома" с 2015 по 2018 год уже сложилась в 523 млрд рублей.

Сроки

Сроки исполнения большинства контрактов на строительство линейной части со временем оказались "сдвинуты вправо". Это коснулось 9 из 12 контрактов на линейную часть. Если первоначально их исполнение было намечено по большей части на лето и осень 2018 года, то теперь их исполнение локализуется во втором полугодии 2019 года.

При этом два крупнейших контракта - 51-милиардный контракт со "Стройгазконсалтингом" на стройку линейной части в Якутии и на 71 млрд рублей со "Стройгазмонтажом" - перешли на начало 2020 года. При том, что начало поставок по магистрали уже назначено на 20 декабря 2019 года и "Газпром" этот срок постоянно подтверждает. Источник, знакомый ситуацией, пояснил, что срок исполнения контракта как раз в первые дни нового года (сразу после каникул) может говорить о том, что так "Газпром" отодвигает срок расчетов с подрядчиком на 2020 год, но не срок завершения работ.