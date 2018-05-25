Правительство выдвинуло 12 кандидатов в совет директоров "Роснано"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выдвинуло 12 кандидатов в совет директоров АО "Роснано", следует из распоряжения на сайте правительства.

Единственным новым кандидатом в состав совета стала руководитель управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности АО "ВТБ Капитал" Елена Сахнова.

Подпавший под американские санкции бизнесмен и президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, а также бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович значатся в списке кандидатов. Сейчас оба занимают должности сопредседателей совета фонда "Сколково".

В действующий состав совета директоров, помимо Вексельберга и Дворковича, входят председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс, заместитель председателя советадиректоров АО "Роснано" Владислав Путилин, гендиректор "Российской венчурной компании" Александр Повалко, замглавы Минфина Андрей Иванов, глава Минпромторга Денис Мантуров, статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, а также три независимых директора - Михаил Алфимов, Павел Теплухин и Илья Южанов. Все они также выдвинуты в новый состав совета.