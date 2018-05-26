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На первой встрече президента с новым правительством определят приоритеты на период до 2024 года

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В субботу в Кремле состоится первая встреча президента РФ Владимира Путина с новым составом правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе (этой встречи) будут определены основные приоритеты и направления деятельности обновленного кабинета на предстоящий период до 2024 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Новое российское правительство было полностью сформировано 18 мая.

21 мая премьер-министр Дмитрий Медведев провел первое совещание с новым составом вице-премьеров. На нем Медведев заявил, что "согласованный вариант главных документов - основных направлений деятельности правительства и прогноза социально-экономического развития на период до 2024 года - нужно внести в правительство до 1 сентября".

Он напомнил, что каждое ведомство должно проработать свою часть. "Минтруд, Минспорт, Минздрав - это демография, Минстрой, Минэкономразвития - это жилье, городская среда, министерство природных ресурсов, Минстрой - это экология также. По другим направлениям все это нужно посмотреть и наладить коммуникацию, в том числе технически, между участниками проектов",- добавил Дмитрий Медведев.

"Вице-премьеры должны будут свести все предложения ведомств, где надо будет снять разногласия - а они так или иначе возникнут, добиться выработки единой позиции, чтобы в конечном счете мы получили документ, который позволяет правительству достичь целей развития, установленных в указе президента от 7 мая 2018 года", - добавил он.

22 мая Дмитрий Медведев на первом заседании правительства в новом составе обещал членам кабинета министров непростую работу, заявив, что от ее исполнения будет зависеть развитие страны.

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Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
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