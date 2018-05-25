В "Яндекс.Такси" заявили об интересе к рынку Африки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Директор "Яндекс.Такси" по взаимодействию с госорганами Антон Петраков заявил об интересе компании к рынку Африки.

"Мы действительно готовы к сотрудничеству, нам крайне интересен рынок Африки. Мы общались на полях ПМЭФ с достаточно большим количеством представителей африканских стран. И видим, что в целом сервисы цифровой экономики и, в частности, сервисы заказа такси могут быть востребованы на континенте", - сказал Петраков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

По его словам, "Яндекс.Такси" в настоящее время работает в 11 странах мира. Компания хочет донести "бизнес-модель и подходы к качеству, к развитию сферы пассажирских перевозок такси" до других стран.

"В этой связи мы видим, что Африка - это действительно очень перспективный и очень интересный рынок", - сказал Петраков.

"Нам крайне интересно и крайне важно начать работать с африканскими партнерами. "Яндекс.Такси" - это составная часть холдинга "Яндекс" ... в портфеле которого находятся не только "Яндекс.Такси", но и сервис по электронной торговле, мы реализуем проекты в сфере телемедицины, образования в сфере IT, геоинформационные сервисы - все это в конечном итоге может стать доступно африканским пользователям", - заключил Петраков.

Выручка "Яндекс.Такси" в I квартале 2018 года составила 3,1 млрд рублей, что в четыре раза больше показателя аналогичного периода 2017 года. Число поездок "Яндекс.Такси" выросло на 222% по сравнению с аналогичным показателем за I квартал 2017 года (количество поездок включает поездки с Uber с момента закрытия сделки).

7 февраля 2018 года "Яндекс" и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах. С даты закрытия сделки "Яндекс" консолидирует результаты объединенного бизнеса в своей финансовой отчетности. Бизнесы по онлайн-заказу поездок объединены в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Кроме того, в СП переходит сервис UberEATS в этих странах.