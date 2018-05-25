Total отклонила предложение участвовать в Nord Stream 2

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава французской Total Патрик Пуянне попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность в будущем разрешить экспорт газа в Европу в рамках совместного предприятия с ПАО "НОВАТЭК" .

"Я благодарю вас за поддержку проекта в районе Арктики, но также необходимо продолжать поддержку инфраструктуры, чтобы инновации могли развиваться", - сказал руководитель Total, говоря про проект "Ямал СПГ".

"Мы создали с "НОВАТЭКом" совместное производство газа ("Тернефтегаз" - ИФ), который мы продаем на российском внутреннем рынке через газопроводы. У нас есть клиенты в странах Европы, которые сейчас не получают поставок от "Газпрома". Я хотел бы предложить вам, господин президент, провести смелую реформу. Можем ли мы надеяться, что когда-нибудь в будущем вы разрешите нам, нашему СП "НОВАТЭКа" и Total через газопроводы продавать этот газ нашим клиентам в Европе?", - спросил Пуянне.

"Это позволит также еще больше стабилизировать позицию российского газа на европейском рынке, - добавил он.

Как сообщалось, "Тернефтегаз" - СП Total (49%) и НОВАТЭКа (51%) - добывает порядка 2 млрд кубометров газа в год в Ямало-Ненецком автономном округе и поставляет газ на внутренний рынок. Кроме того, Total, владеющая около 19% акций "НОВАТЭКа", владеет 20% в проекте "Ямал СПГ" (у "НОВАТЭКа" контрольный пакет), получившем разрешение на экспорт газа в сжиженном виде. Первая очередь завода запущена в декабре 2017 года.

ладимир Путин ответил, что уже сегодня можно продавать газ из России в Европу. "Сегодня можно делать через "Газпром экспорт", - сказал глава государства.

"Мы будем, конечно, думать над либерализацией", - добавил он. "Мы вполне можем говорить об этом, обсуждать. Рано или поздно это будет сделано в абсолютно либеральном режиме", - уточнил Путин.

"Сегодня в "Северном потоке 2" принимают участие 5 компаний, Total может стать шестой. Вот, пожалуйста, прямое участие (в поставках газа - ИФ)", - добавил президент РФ.

"Французская компания Engie участвует в "Северном потоке 2". Мы будем приветствовать и других участников, в том числе и в лице Total", - сказал он.

"Можем расширить этот список за счет других европейских компаний", - добавил президент.

Как сообщает пресс-служба "Газпрома", в пятницу в рамках ПМЭФ-2018 состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Пуянне.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к одной из сторон переговоров, тема участия Total в "Северном потоке 2" обсуждалась, но французская компания заявила, что не хочет в нем участвовать.

Отсутствие заинтересованности Total в проекте подтвердил и один из российских партнеров компании.

По итогам встречи Путина с представителями бизнеса Пуянне отказался отвечать на вопрос о перспективах участия в "Северном потоке 2": "Без вопросов, пожалуйста".