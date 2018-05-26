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Экономика

"Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС

Строительством сухопутного участка будет заниматься созданная на паритетной основе компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.

"Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" и правительство Турецкой Республики подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям.

Как говорится в сообщении управления информации "Газпрома", в развитие протокола "Газпром" и Botas заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка. "Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которая будет создана на паритетной основе", - отмечает "Газпром".

Кроме того, между ООО "Газпром экспорт" и Botas были подписаны документы по внесудебному урегулированию текущего арбитражного спора по условиям контрактов на поставку российского природного газа турецким потребителям. Арбитражное разбирательство в ближайшее время будет прекращено, - заявляет "Газпром".

30 апреля завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток" у черноморского побережья Турции.

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода, которое началось 7 мая 2017 года, занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").

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Теги: Газпром, Турецкий поток, Евросоюз, Турция
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