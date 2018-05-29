Путин и Эрдоган позитивно оценили завершение переговоров об условиях транзита российского газа

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали позитивную оценку успешному завершению переговоров об условиях транзита по турецкой территории российского газа b подтвердили настрой на укрепление партнерства, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"С удовлетворением констатирована последовательная реализация стратегических совместных проектов в сфере энергетики - строительства АЭС "Аккую" и трубопровода "Турецкий поток". Дана позитивная оценка успешному завершению переговоров об условиях транзита по территории Турции российского природного газа", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора двух лидеров.

В сообщении говорится, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Обсуждены также вопросы развития российско-турецких отношений в контексте решений, принятых на состоявшемся 3 апреля с.г. в Анкаре седьмом заседании Совета сотрудничества высшего уровня", - отмечают в пресс-службе.