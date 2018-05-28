Группа Дерипаски En+ попросила у государства льготы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Группа En+, принадлежащая Олегу Дерипаске составила список льгот, которые могло бы предоставить государство, чтобы облегчить положение бизнеса под американскими санкциями, сообщил в понедельник "Коммерсантъ ".

Счет сэкономленных для En+ денег может пойти на десятки миллиардов рублей в год. Главное последствие такой экономии для рядовых граждан - рост цен на электроэнергию в Сибири на 12%.

Предложение En+ поступило в правительство 15 мая вице-премьеру Дмитрию Козаку, который поручил министерствам сформировать позицию по этому вопросу.

Главные льготы, запрашиваемые группой Дерипаски, - это избавление "РусАла" от платежей по договорам на поставку мощности (каникулы на пять лет), освобождение от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке и переход на свободные двусторонние договоры с "РусГидро" и "Росэнергоатомом".

Олег Дерипаска попал в санкционный список США по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Из-за этого он был вынужден покинуть совет директоров En+, "РусАла" и сократить свою долю в компании.