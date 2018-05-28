Глава совета директоров "РусАла" не выдвинут в его новый состав

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Глава совета директоров, директор Nord Stream AG Маттиас Варниг не выдвинут в его новый состав, следует из сообщения компании.

В понедельник "РусАл" опубликовал список кандидатов в новый состав совета, который будет избран на годовом собрании в Гонконге 28 июня. Топ-менеджеров, номинированных En+, в нем сменят производственные специалисты с заводов "РусАла".

Из действующих членов совета в нем остались только двое: замглавы Конституционного комитета Гонконга Элси Льюнг и Дмитрий Афанасьев из адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".

Кроме них, в качестве независимых неисполнительных директоров в совет предложены: независимый директор En+ Филипп Мелфей, который номинирован вместо Олега Дерипаски, и Жан-Пьерр Тома, бывший управляющий партнер Lazard.

В качестве исполнительных директоров в совет директоров "РусАла" выдвинуты: экс-гендиректор "Евросибэнерго" и нынешний гендиректор En+ Вячеслав Соломин, исполняющий обязанности гендиректора "РусАла" (с 23 мая) Евгений Никитин, представитель "РусАла" в Красноярске Сергей Попов, руководитель производства "РусАл Саянал" Алексей Иванов, менеджер "РусАл Ачинск" Альбина Клюева, специалист "РусАл Урал" Александр Сидоренко, старший мастер литейного управления "РусАл Красноярск" Евгений Вавилов и старший мастер электролиза "РусАл Саяногорск" Василий Казанцев.

Накануне "РусАл" сообщил о выходе из совета 7 членов, номинированных En+. Это Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская, Екатерина Никитина, а также Д.Афанасьев. Сообщалось, что они не выдвинули свои кандидатуры для переизбрания на ежегодном собрании акционеров компании.

Дерипаска контролирует 48,13% "РусАла" через En+, где ему принадлежит 66%. Sual Partners Виктора Вексельберга (также включен в SDN list) владеет 26,5% "РусАла" после выкупа доли "Онэксима" в феврале. 8,75% акций "РусАла" принадлежит Glencore.