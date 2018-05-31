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Экономика

В Госдуме предложили запретить замену членов совета директоров компаний из-за санкций

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В профильном комитете Госдумы по госстроительству и законодательству предложили ввести запрет на замену членов советов директоров компаний, находящихся под санкциями, по требованию стран, вводящих санкции.

"Меня беспокоит то обстоятельство, что одним из условий снятия санкций с наших крупных компаний является выход определенных лиц из совета директоров",- сказал в четверг "Интерфаксу" первый заместитель председателя комитета Михаил Емельянов.

"Вопрос, кто займет их место, и западники хотят, чтобы их места заняли их ставленники, это грозит потерей суверенитета в важных отраслях российской экономики. В законе должен быть определенного рода запрет в этой части прописан",- сказал Емельянов.

Ранее в СМИ появилась информация, что министерство финансов США дало понять, что может снять санкции с En+ Group, если ее владелец Олег Дерипаска снизит свою долю примерно до 40%. Сейчас у Дерипаски в компании 66%.

Как пишет Bloomberg, En+ может представить новый состав совета на одобрение OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в конце июня и подать просьбу об исключении из санкционного списка в июле.

Дерипаска и подконтрольные ему компании были включены в американский санкционный список 6 апреля. Бизнесмен объявил о выходе из совета директоров En+, компания введет в совет новых независимых директоров, которые получат в нем большинство. Через En+ Group Дерипаска контролирует 48,13% акций "РусАла".

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Теги: Госдума
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