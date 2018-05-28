ЦБ РФ отозвал лицензии у страховщика сотрудников МВД России

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Банк России в понедельник отозвал лицензии на осуществление страхования у ООО "Центральное страховое общество" (ЦСО), которое выступает страховщиком сотрудников МВД России в 2018-2019 годах, следует из материалов регулятора.

Лицензии отозваны "в связи с неустранением обществом в установленный срок нарушений страхового законодательства", отмечается в приказе. Банк России приостанавливал действия лицензий в конце апреля этого года. C 28 апреля в "ЦСО" назначена временная администрация сроком на 6 месяцев.

В частности, отозваны лицензии на осуществление добровольного личного и имущественного страхования; на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО); на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО); на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП); на перестрахование.

ООО "Центральное страховое общество" - универсальная страховая компания, работает на рынке страхования с 2000 года. Получила лицензию ЦБ РФ на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих за неделю до объявления результатов конкурса на страхование сотрудников МВД - 14 декабря 2017 года. По договору компания получила 13,7 млрд рублей премии.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", по 33% в компании принадлежит ООО "ДЭШ.ЭКС" (деятельность в области архитектура), ООО "СКП" и ООО "Фаворит" (предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению). Бенефициарами являются Артем Павлеев и Вадим Козерук.

Также ЦБ РФ в понедельник отозвал лицензии у СК "Астро-Волга-Мед" из-за добровольного отказа страховщика от осуществления страховой деятельности.