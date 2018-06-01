ЦБ РФ отозвал лицензии страховых компаний "Хоска" и "Интач страхование"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Банк России в пятницу отозвал лицензии двух страховых компаний - "Хоска" и "Интач страхование", говорится в материалах регулятора.

Лицензии СК "Хоска" были отозваны "в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов", отмечается в приказе.

Как сообщалось, ЦБ РФ приостановил действие лицензий компании 21 мая.

СК "Интач страхование" добровольно отказалась от осуществления страховой деятельности. Страховщик в начале 2018 года заявлял о передаче страховых портфелей в группу "Ренессанс страхование" в рамках объединения компаний группы. Процесс передачи портфелей был завершен 20 марта.

"У нашей компании есть лицензии на большинство видов страхования, поэтому после интеграции бизнесов лицензии "Интач страхование" были невостребованными. Стратегия развития бренда "Интач" сейчас находится у нас в разработке", - отмечает CEO группы "Ренессанс страхование" Юлия Гадлиба, слова которой приводятся в сообщении страховщика.

СК "Интач страхование" входит в объединенную страховую группу "Ренессанс страхование", формирование которой завершилось в конце ноября 2017 года. Помимо этой компании, в группу также входят СК "Ренессанс страхование", СК "Ренессанс жизнь", СК "Благосостояние", "Благосостояние ОС" и НПФ "Благосостояние эменси". Группе "Спутник", управляющей пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", принадлежит 52,1% в группе, компании "Трансформгруп" - 35,8%, международному фонду Baring Vostok - 12,1%.

СК "Хоска" - крупная региональная компания Дальнего Востока. Работает на рынке с 1991 года. Компания присутствует в 14 областных центрах и 50 населенных пунктах.