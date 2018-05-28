Медведев подписал распоряжение о передаче Промсвязьбанка в казну

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в казну акций Промсвязьбанка на 113,4 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому правительство сможет принять в казну от АСВ акции санируемого Промсвязьбанка на сумму до 150 млрд рублей в счет уменьшения имущественного взноса РФ в агентство. Закон предполагает, что АСВ выкупит акции Промсвязьбанка, оплатив их облигациями федерального займа, выпущенными в рамках программы докапитализации в 2015 году. АСВ, в свою очередь, передаст Промсвязьбанк в собственность Росимущества.

На базе Промсвязьбанка планируется создать кредитную организацию для обслуживания ОПК и крупных госконтрактов. Банк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ.

АСВ 28 марта стало владельцем 99,99% акций Промсвязьбанка. Одновременно практически до нуля сократилась доля других акционеров кредитной организации. Ранее более 70% банка принадлежало Promsvyaz Capital B.V. Алексея и Дмитрия Ананьевых.