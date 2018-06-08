Греф заявил об отсутствии правовых механизмов передачи капитала Промсвязьбанку

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф не видит никаких возможностей для передачи части капитала Промсвязьбанку вместе с частью пакета кредитов оборонно-промышленному комплексу.

"Никакую", - сказал он, отвечая на вопрос, какую форму передачи капитала вместе с кредитами ОПК он считает самой подходящей.

"Это нереально, это просто нереально. Правовых механизмов передачи капитала не существует, и мы не будем передавать никакой капитал", - сказал Греф.

На базе санируемого Промсвязьбанка создают кредитную организацию для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Таким образом российские чиновники пытаются обойти риски при финансировании оборонных предприятий, которые усилились после принятия в США закона о санкциях. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в казну акций Промсвязьбанка на 113,4 млрд рублей.

АСВ 28 марта стало владельцем 99,99% акций Промсвязьбанка. Одновременно практически до нуля сократилась доля других акционеров кредитной организации. Ранее более 70% банка принадлежало Promsvyaz Capital B.V. Алексея и Дмитрия Ананьевых.