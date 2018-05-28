В O1 Group не стали комментировать сообщение об отъезде Бориса Минца в Лондон

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - O1 Group не комментирует местонахождение основного владельца Бориса Минца, отмечает штатную работу компаний группы.

"Мы не комментируем сведения третьих лиц и неофициальных источников. Борис Минц является мажоритарным акционером многих компаний, включая международные, что предполагает его активные передвижения. Комментировать его местонахождение в каждый конкретный момент считаем нецелесообразным", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе O1 Group.

"Финансовая группа Будущее", подконтрольные ей негосударственные пенсионные фонды, а также O1 Group, О1 Properties и другие активы, акционером которых является Минц, работают в прежнем режиме, никаких изменений в их работе не произошло, отметил представитель группы.

Основной фонд группы "Будущее" продолжает формировать, назначать и выплачивать пенсии, добавил представитель O1. "Обо всех значимых изменениях, касающихся деятельности компаний, пресс-службы официально информируют рынок в обязательном порядке", - заявила группа.

Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источники написала об отъезде Минца вместе с семьей в Лондон. По словам одного из собеседников издания, Минц и трое его сыновей покинули страну с семьями.

O1 Group - инвестиционная компания, владеющая и управляющая активами в недвижимости и финансовом секторе. Компания основана в 2004 году Минцем. Стратегическими активами O1 Group являются O1 Properties (собственник офисной недвижимости класса "А" в Москве) и "Финансовая группа Будущее" (компания, управляющая НПФ).

O1 Group в начале марта 2018 года сообщила, что заключила соглашение с Laysa Group о продаже своего пакета O1 Properties Ltd. Сделка структурирована через продажу компании-акционера и должна была закрыться после получения соответствующего разрешения от Федеральной антимонопольной службы и согласования кредиторов.

Компания "О1 Груп Финанс" в мае допустила дефолт по нескольким выпускам облигаций.