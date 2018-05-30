"Ведомости" сообщили о проверке СКР в отношении Бориса Минца по заявлению Задорнова

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет России начал доследственную проверку по заявлению председателя правления банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова в отношении основного владельца О1 Group Бориса Минца, пишет в среду газета "Ведомости".

О проверке издание сообщает со ссылкой на свои источники, представитель "ФК Открытие" от комментариев отказался, ЦБ и О1 Group, а также сын Бориса Минца Дмитрий не ответили на вопросы.

Один из собеседников "Ведомостей" рассказал, что заявление Задорнова может быть связано с появлением на балансе "ФК Открытие" необеспеченных облигаций "О1 груп финанс" (SPV-компании О1 Group), по которым был объявлен дефолт.

"В августе 2017 года, незадолго до санации "ФК Открытие", "О1 груп финанс" разместила два выпуска облигаций – на 25 млрд и 40 млрд рублей. За счет полученных денег были погашены кредиты структур О1, в том числе перед "ФК Открытие" – примерно на 30 млрд рублей, - пишет издание. - "ФК Открытие" подавал иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать недействительными ряд сделок между ним и структурами О1, а также досрочные расторжения кредитных договоров и возврат средств структурами О1. В материалах дела говорилось, что "из-за согласованных действий" ответчиков банк потерял более 30 млрд рублей обеспечения: на балансе банка вместо кредитов с залогами появились необеспеченные бонды "О1 груп финанс"".

Компания бумаги выкупить не смогла, и у "ФК Открытие" остались 3/4 выпуска.

"Мы рассчитываем <...> в процедуре судебных исков, банкротства группы компаний О1 – там, к сожалению, еще рядом есть НПФ "Будущее" <...>, – что мы сможем часть активов как обеспечение по этому долгу получить, и, конечно, не рассчитывая на 100% возврата, какую-то часть этого долга все-таки вернуть на баланс "Открытия", – приводят "Ведомости" слова Задорнова из интервью Business FM от 24 мая.

Ранее 28 мая газета "Ведомости" со ссылкой на источники написала об отъезде Минца вместе с семьей в Лондон. По словам одного из собеседников издания, Минц и трое его сыновей покинули страну с семьями. Один из кредиторов O1 Properties рассказал изданию, что компания может перейти во владение кипрской Riverstretch Trading & Investments. Сделка по приобретению может быть закрыта в течение нескольких месяцев.

В O1 Group "Интерфаксу" не стали комментировать информацию о местонахождении Минца.

O1 Group - инвестиционная компания, владеющая и управляющая активами в недвижимости и финансовом секторе. Компания основана в 2004 году Минцем. Стратегическими активами O1 Group являются O1 Properties (собственник офисной недвижимости класса "А" в Москве) и "Финансовая группа Будущее" (компания, управляющая НПФ).

O1 Group в начале марта 2018 года сообщила, что заключила соглашение с Laysa Group о продаже своего пакета O1 Properties Ltd. Сделка структурирована через продажу компании-акционера и должна была закрыться после получения соответствующего разрешения от Федеральной антимонопольной службы и согласования кредиторов.