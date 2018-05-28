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Экономика

ФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктов

По данным антимонопольного ведомства, действия компании могли привести к росту цен на топливо

ФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктов
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение ПАО "НК "Роснефть" из-за снижения объемов продаж нефтепродуктов, что могло стать причиной роста цен на бензины Аи-92 и Аи-95, а также дизельное топливо, говорится в сообщении службы.

"Одной из причин резкого роста цен на автомобильные бензины и дизельное топливо является снижение нефтяными компаниями объемов реализации на внутренний рынок моторных топлив, в том числе на организованных (биржевых) торгах", - приводятся в сообщении слова начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности Дмитрий Махонина.

При этом основная доля снижения объемов продаж нефтепродуктов приходится на "Роснефть", отмечает служба. "Кроме того, по ряду договоров, заключенных на биржевых торгах, были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке моторного топлива конечным потребителям", - говорится в пресс-релизе.

Также в ФАС поступают жалобы на действия компании, связанные со снижением объемов отгрузки топлива мелким оптом.

В связи с этим ФАС выдала "Роснефти" предупреждение о прекращении до 8 июня действий (бездействия), содержащих признаки антимонопольного законодательства.

"Компании надлежит обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок в объеме не менее 20% от объема добытой нефти в России",- говорится в сообщении ФАС. Также "Роснефть" должна будет "обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке, путем увеличения производства и снижения их экспорта, предусмотреть недискриминационную реализацию моторных топлив".

По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в период с 9 января по 23 мая национальный биржевой индекс на автомобильный бензин марок АИ-92 вырос на 33,1%, АИ-95 - на 33%, на летнее дизельное топливо - на 23%. Следствием этой тенденции стал рост розничных цен на бензин на 3,5% и дизельное топливо - 4,1%, подчеркивает ФАС.

"Роснефть" является крупнейшим продавцом нефтепродуктов на СПбМТСБ. В 2017 года доля "Роснефти" составила 41% от объемов биржевых продаж всех компаний-производителей.

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Теги: ФАС России, Роснефть
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