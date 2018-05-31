Акцизы на топливо будут снижены уже с 1 июня

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Акцизы на бензин и дизтопливо будут снижены на 3 и 2 тысячи рублей за тонну уже с 1 июня. Об этом сообщил журналистам один из участников совещания вице-премьера РФ Дмитрия Козака с руководителями нефтяных компаний, состоявшегося в среду.

По его информации, правительство также рассматривает возможность дополнительно снизить ставку акцизов на бензин и дизтопливо на 700 рублей за тонну с 1 июля 2018 года.

Представитель Козака Илья Джус подтвердил, что обсуждается дальнейшее снижение фискальной нагрузки на отрасль "в целях стабилизации ситуации на топливном рынке".

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