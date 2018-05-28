"Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В процесс принятия решения Стокгольмского арбитража, присудившего выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в $4,7 млрд, вмешалось постороннее лицо, говорится в сообщении российской компании.

В понедельник 28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту.

"Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения", - заявляет "Газпром".

"Заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты г. Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены", - пишет "Газпром".

Стокгольмский арбитраж 22 декабря 2017 года принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по контракту на поставку газа, а 28 февраля 2018 года - решение по контракту на транзит газа через территорию Украины.

"В связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами в ходе арбитражных разбирательств, "Газпром" обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлениями об оспаривании и частичной отмене промежуточного решения по контракту на поставку, а также окончательных решений по контрактам на поставку и транзит", - напоминает российская "Газпром".